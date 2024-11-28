Lamine Yamal, 2024 Altın Çocuk ödülü kazandı

Barcelona ve İspanya'da forma giyen Lamine Yamal 2024 Altın Çocuk ödülünü kazandı.

İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen ödül, 21 yaş altı Avrupa'nın en iyi erkek oyuncusuna veriliyor ve gazeteciler puan sistemine göre oylama yapıyor.

17 yaşındaki Yamal, İspanya'nın Euro 2024'ü kazanmasına yardımcı olmadan önce geçen sezon Barcelona'da ilk on birde düzenli olarak forma giydi.

Kanat oyuncusu turnuvanın genç oyuncusu seçilirken bir gol attı ve dört asist yaptı.

Ekim ayında Yamal, 2024 Ballon d'Or töreni sırasında verilen eşdeğer bir ödül olan Kopa Trophy'yi kazandı.

Yamal bu sezon tüm müsabakalarda 16 maçta altı gol attı ve sekiz asist kaydetti.

Son olarak Golden Boy ödülünü Real Madrid ve İngiltere'nin orta saha oyuncusu Jude Bellingham kazanmıştı.