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Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, EURO 2024 yarı final maçında 16 yaş 338 günlükken Fransa'ya karşı gol atarak "Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç futbolcu" unvanını aldı.

Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 'nın Hırvatistan ile yaptığı maçta 16 yaş 338 günlükken forma giyerek turnuva tarihinin en genç futbolcusu olan Yamal, en genç golcü rekorunu da kırdı.

Şampiyonada yarı finale kadar etkili futbol oynamasına karşın gol sevinci yaşayamayan Yamal, müsabakasında fileleri havalandırarak organizasyonda ilk kez skoru değiştirmeyi de başardı.

Fransa ağlarını 16 yaş 362 günlükken havalandıran Yamal, rekoru elinde bulunduran İsviçreli Johan Vonlanthen'i (18 yıl, 141 gün) geride bıraktı.

Vonlanthen, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa maçında attığı golle rekoru ele geçirmişti.

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