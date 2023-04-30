Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti

İspanya LaLiga'nın 32. haftasında lider Barcelona, Real Betis'i konuk etti. Camp Nou'da oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.



Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Real Betis maçında forma giyerek Katalan kulübünün tarihinde şimdiden önemli bir yer edindi.



Katalan takımında 15 yaşındaki genç oyuncu Yamal, Real Betis karşısında 83. dakikada Gavi'nin yerine oyuna girdi.



2007 doğumlu futbolcu Barcelona tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce forma giymiş en genç futbolcu 1941-1942 sezonunda 16 yaşındaki İspanyol sol bek Martinez olmuştu.

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