Lamine Yamal: "Real Madrid hem çalıyor hem şikayet ediyor"
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal, ezeli rakipleri Real Madrid hakkında çok sert ifadeler kullandı.
İspanya'nın en üst düzey ligi olan La Liga'da "El Clasico" heyecanı yaşanıyor.
Önümüzdeki pazar günü (26 Ekim 2025) yapılacak olan maç öncesi heyecan gitgide yükselirken Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid hakkında çok konuşulacak ifadelere imza attı.
"HEM ÇALIYORLAR HEM DE ŞİKAYET EDİYORLAR"
Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique'nin sahibi olduğu "King League" adlı futbol liginin resmi YouTube kanalına konuşan Lamine Yamal, Real Madrid hakkında şunları söyledi:
"Evet, hem çalıyorlar (hakem kararlarını referans göstererek) hem de şikayet ediyorlar. Kısacası bir şeyler yapıyorlar..."
"KAZANIRSAN BİR ŞEY DİYEMEZLER"
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezonun adından Real Madrid'in artık kendilerine karşılık veremeyeceğini iddia etmişti.
Yamal, gelen tepkilerin üzerine resmi sosyal medya hesabından şu sözü paylaşmıştı: "Kazandığım sürece hiçbir şey diyemezler. Ancak beni yenerlerse konuşabilirler."
SEZONA HIZLI BAŞLADI
Real Madrid hakkında söyledikleri ile birlikte gündeme gelen Lamine Yamal, bu sezon Barcelona forması altında çıktığı 7 maçta 531 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, bu dakikalarda takımına 3 gol - 5 asistlik katkı verdi.
- Etiketler :
- Barcelona
- Real Madrid
- Lamine Yamal