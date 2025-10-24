Lamine Yamal: "Real Madrid hem çalıyor hem şikayet ediyor"

İspanya'nın en üst düzey ligi olan La Liga'da "El Clasico" heyecanı yaşanıyor.

Önümüzdeki pazar günü (26 Ekim 2025) yapılacak olan maç öncesi heyecan gitgide yükselirken Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Real Madrid hakkında çok konuşulacak ifadelere imza attı.



"HEM ÇALIYORLAR HEM DE ŞİKAYET EDİYORLAR"



Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique'nin sahibi olduğu "King League" adlı futbol liginin resmi YouTube kanalına konuşan Lamine Yamal, Real Madrid hakkında şunları söyledi:

"Evet, hem çalıyorlar (hakem kararlarını referans göstererek) hem de şikayet ediyorlar. Kısacası bir şeyler yapıyorlar..."

