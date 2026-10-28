Lamine Yamal'dan Ballon d'Or mesajı. "Benim zamanım da gelecek"

Barcelona ’nın genç yıldızı Lamine Yamal , Harry Kane’in futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandığı son Ballon d’Or töreninin ardından sessizliğini bozdu.

Bu ödül için önemli adaylardan biri olan ancak sadece yılın genç oyuncusu ödülünü alan Yamal, Instagram hesabından “O gün gelecek; güzel şeyler zaman alır. Çizdiğim yola güveniyorum. Acele etmeden, umutla ve bir gün benim de anımın geleceğini bilmenin verdiği huzurla” mesajını paylaştı ve kısa sürede Barcelona taraftarları arasında büyük ilgi gördü.

Önceliğinin artık sadece Barcelona olduğunu da vurgulayan Yamal, "Kazananları tebrik ediyorum. Odağım yeniden önemli olana, FC Barcelona'nın tekrar kazanmasına döndü" ifadesine de mesajında yer verdi.