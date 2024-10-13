Lamine Yamal'ın sağlık durumu belli oldu

İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Danimarka'yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Lamine Yamal'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Gördüğü sert müdahalelerin ardından topallayarak oyundan çıkan genç yıldızın ciddi bir sakatlığı olduğuna dair şüpheler bulunuyordu.

MARCA'nın haberine göre, İspanya Milli Takımı'nın Salı günü Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Yamal'ın önlem amaçlı oynatılmaması bekleniyor.

Ayrıca Barcelona'nın bugün Yamal'ın sağlık durumuyla ilgili tam bir bilgilendirme için İspanyol yetkililerle acil bir görüşme planladığı ve her iki tarafın da Yamal'ın sağlıklı kalmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

KAS YORGUNLUĞU OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR



İspanya sağlık ekibinin sakatlık konusunda herhangi bir endişesi yok ve Yamal'ın sadece kas yorgunluğu yaşadığından emin oldukları için ekstra bir test planlamıyorlar.

"SINIRLARI BELİRLEMEK HAKEMİN İŞİDİR"



İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, sert mücadeleler hakkında sorulan soruya, "Futbol böyle bir şey, kuralların izin verdiği sertlikte oynamak zorundasınız. Futbol futboldur ve herkes kendi taktiklerini kullanır. Sınırları belirlemek hakemin işidir." yanıtını verdi.

