Lando Norris kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yakından takip edenlerin bildiği bir isim. Yarışseverler Lando Norris'in yaşı, memleketi ve kariyerine dair bilgileri öğrenmek istiyor.



LANDO NORRİS KİMDİR?



Lando Norris 13 Kasım 1999 tarihinde dünyaya geldi. Belçika asıllı İngiliz yarış pilotu Bristol'de doğdu ve Glastonbury'de büyüdü.



Çocuk yaşta motor sporlarına olan ilgisini keşfeden Lando Norris, karting kariyerinin ardından genç formula yarışlarına geçti.



Lando Norris, 2015 yılında MSA Formula Championship'te gösterdiği performansla adından söz ettirdi.



2016 yılında Eurocup Formula Renault 2.0 ve Formula Renault 2.0 Northern European Cup'ta şampiyonluklar kazanan Norris, 2017 yılında ise FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak kendini gösterdi.



2018 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Carlin ile George Russell'ın ardından ikinci oldu.



2019 yılında McLaren takımıyla Formula 1'deki ilk sezonuna adım attı. Formula 1'deki ilk yarışına 2019 Avustralya Grand Prix'sinde çıktı.



Formula 1'deki ilk podyumunu 2020 Avusturya Grand Prix'sinde ve ilk pol pozisyonunu 2021 Rusya Grand Prix'sinde elde etti.



Norris, 2024 yılında Miami Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini aldı ve bu başarısını Hollanda ve Singapur etaplarında da sürdürdü.