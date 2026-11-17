Euroleague 'de evinde maç kaybetmeyen Fenerbahçe Tarfin seriye Fransız temsilcisi Asvel'i de ekledi: 115-81.

Maç boyu 2 sayıdan (15/26) çok 3 sayılık (22/36) şut deneyen Fenerbahçe Tarfin bunlardan yüzde 61.1'lik isabet oranıyla tam 66 sayı üretti.

Mücadelenin ilk yarısını da 54-39 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin'de gecenin yıldızı sahada kaldığı 15 dakikalık sürede 25 sayı üreten Shane Larkin 'di.

Larkin ayrıca ikinci yarının ilk 5 dakikasında 5/5 3 sayı, 1/1 iki sayı, 3/3 serbest atış isabeti ile 20 sayı attı ve ardından oyundan çıkıp bir daha dönmedi. Maçı 6/7 üçlük isabeti ile bitiren Larkin ayrıca 267. EuroLeague maçında 600. üçlük isabetine de ulaştı ve toplamda 605 oldu.

Fenerbahçe bu sonuçla 12. maçında 8. galibiyetini aldı, iç sahada ise 7'de 7 yaparak mükemmel serisini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin'in çift maç haftasında ikinci rakibi perşembe günü deplasmanda Milano.