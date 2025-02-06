Las Palmas kaptanını yıkan haber: "Yine bu hastalıkla savaşmak zorundayım"

Las Palmas kaptanı Kirian Rodriguez, kan kanserinin tekrar nüksettiğinin doğrulanmasının ardından altı ay boyunca futbol oynamayı bırakacağını açıkladı.



28 yaşındaki Kirian, bu sezon Las Palmas formasıyla LaLiga'da yalnızca bir maçı kaçırdı ve 21 lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

"YİNE BU HASTALIKLA SAVAŞMAK ZORUNDAYIM"



İspanyol orta saha düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu: "Doktorlar dün bana kanserin nüksettiğini söylediler. Bu hastalığa tekrar yakalandım, tekrar altı ay ara vermem ve kemoterapi görmem gerekiyor. Bunu bizzat açıklamak istedim. Yine durmak, yine bu hastalıkla savaşmak zorundayım. Sizi tekrar 2025-26 sezonunda görmeyi umuyorum. Bunun LaLiga'da olacağına yüzde 100 eminim."

NE OLMUŞTU?



Kirian, ilk olarak Ağustos 2022'de kansere yakalandığını öğrenmiş ve tedavisinin ardından 30 Nisan 2023'te sahalara geri dönmüştü.



Las Palmas kulübü, Kirian'ın bu savaşta yalnız olmayacağını belirten bir mesaj yayınladı. Kanarya Adaları ekibi, "Bu yolu biliyoruz. Bu mücadelede birlikteyiz, kaptan!" ifadelerini kullandı.



LaLiga ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise Kirian'a hızlı bir dönüş dileğinde bulunarak X platformunda şu mesajı paylaştı:



"Kirian Rodriguez’e, Las Palmas'a ve tüm taraftarlarına büyük destek veriyoruz. Gücünü bir kez daha gösterme zamanı, ancak emin ol çok yakında sahalara döneceksin. Yanındayız."



RFEF ayrıca şu sözleri ekledi:



"Çok geçmiş olsun Kirian. Şimdi bir süre ara veriyorsun ama seni yeniden sahada görmek için günleri saymaya başladık bile. Bu mücadeleyi büyük farkla kazanacağından hiç şüphemiz yok."



Las Palmas altyapısından yetişen Kirian, 2019 yazında A takıma yükseldi ve kulüp formasıyla 154 maça çıktı.