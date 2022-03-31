Las Vegas, Formula 1'de 2023 takvimine eklendi

Formula 1, 2023 Dünya Şampiyonası takvimine Las Vegas Grand Prix'sini eklediğini internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Las Vegas'taki etabın Kasım 2023'te düzenleneceği ve pazar günleri gerçekleştirilen yarışların aksine cumartesi gecesi yapılacağı belirtildi.



Las Vegas'taki 6,12 kilometrelik pistte tur sayısının 50'nin üzerinde olacağı ifade edildi.



Daha önce Las Vegas'ta 1981 ve 1982 yıllarında Formula 1 yarışı düzenlenmişti.



Bu arada Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.

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