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Las Vegas, Formula 1'de 2023 takvimine eklendi

Las Vegas Grand Prix'si, 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 13:38

Las Vegas, Formula 1'de 2023 takvimine eklendi

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, 2023 Dünya Şampiyonası takvimine Grand Prix'sini eklediğini internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla duyurdu

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Las Vegas'taki etabın Kasım 2023'te düzenleneceği ve pazar günleri gerçekleştirilen yarışların aksine cumartesi gecesi yapılacağı belirtildi.

Las Vegas'taki 6,12 kilometrelik pistte tur sayısının 50'nin üzerinde olacağı ifade edildi.

Daha önce Las Vegas'ta 1981 ve 1982 yıllarında Formula 1 yarışı düzenlenmişti.

Bu arada Austin ve Miami'deki yarışlara Las Vegas'ın eklenmesiyle ABD'de bir sezonda üç etap gerçekleştirilecek.

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