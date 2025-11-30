Laszlo Benes gol sayısını 3'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadelenin 57. dakikasında ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 3. gol sevincini yaşadı.

Benes, Kocaelispor ve Antalyaspor deplasmanlarında da fileleri 1'er kez havalandırmıştı.

Karadeniz temsilcisi karşısında maça 11'de başlayan Laszlo Benes, 90 dakika sahada kaldı.