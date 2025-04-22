Laureus ödülleri dağıtıldı: Spor dünyasında 2024'ün en iyileri seçildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ödül gecesine dünyanın birçok yerinden, sporun farklı branşlarından gelen ünlü isimler katıldı.



Amerikalı artistik jimnastikçi Simone Biles, 2024'ün en iyi sporcusu seçildi.



Biles, "Küçük bir kız çocuğu olduğum andan beri hep böyle anların hayalini kurdum. Bu yüzden tutkumun mesleğim olmasına izin verdikleri için aileme minnettarım. Çalışmalarımın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kocam burada olamadı ama bugün evlilik yıl dönümünüz ve kutlu olsun." dedi.



"Spor dünyasının Oscarları" olarak tanınan ve prestijli eski elit sporcularından oluşan 42 üye tarafından seçilen Laureus ödüllerinde ayrıca Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal "gelecek vaat eden sporcu", Brezilyalı jimnastikçi Rebeca Andrade, "yılın en iyi geri dönüş yapan sporcusu", İngiliz bisikletçi Thomas Pidcock "yılın aksiyon sporcusu", Çinli yüzücü Jiang Yuyan "yılın engelli sporcusu", Amerikalı sörfçü Kelly Slater "yaşam boyu başarı" ödüllerini aldı.