Lausanne-Beşiktaş maçı sonrası ağır eleştiri, isyan: "Neron'u göndermek gerek, rüyasında görmüş!"

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne ekibine konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Siyah-beyazlılar, eşleşmenin rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de rakibini Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak.



1-1 biten karşılaşma sonrası spor yazarları, Beşiktaş'ın oyununu ve alınan sonucu köşelerinde mercek altına aldı.



İşte değerlendirmeler:



"YOL YAKINKEN NERON'U GÖNDERMEK GEREK"



Turgay Demir/Fotomaç: "Beşiktaş kadrosunda bazı oyuncular gerçekten büyük sıkıntı. Jurasek bunların başında geliyor. Kim izlemiş, kim alınmasına onay vermiş bilmiyorum ama Beşiktaş'a büyük kötülük etmişler onu biliyorum. Bir dönemin bidonları, McDonald, Papricia, Amaral, Nartallo, Francesco'ya rahmet okutur bu Juaresek benden söylemesi. Beşiktaş turu geçer geçmesine de geçse ne olacak!? Bu hocayla, bu Jurasek'le, bu Joe Mario ile, bu Rashica ile (attığı gole ve ikinci yarı gayretli olmasına rağmen) büyük hayal kurulmaz. Kurarsanız hayal kırıklığı yaşamanız kaçınılmazdı… Yol yakınken, Roma'yı yakmadan Neron'u göndermek gerek."

"MÜCADELE OLUMLUYDU"



Ali Gültiken/Sabah: Futbolda "Zamana ihtiyacımız var" cümlesi, klasik bir cümledir ama doğrudur da. Fakat, bu zaman konusunun en önemli noktası süreç ilerlerken gelişmeleri de kaydedebilmektir. Beşiktaş, Lozan'da hem yeni oyuncularıyla hem de geçmişten gelen tartışılabilecek oyuncularıyla önemli bir noktaya geldiğini göstermiş oldu. Keşke galibiyet olabilseydi, alınan sonuçla birlikte ortaya konulan mücadele önümüzdeki hafta için olumlu yönde bir hedef gösterdi."

"HOCAMIZIN RÜYASINDA GÖRDÜĞÜ..."



Sinan Vardar/Fotomaç: "Dün gece İsviçre'de sahaya çıkan Beşiktaş, herhalde hocamızın rüyasında gördüğü 3-5-2 dizilişiyle oyuna başladı! Ev sahibi ekip baskı kurdu, Beşiktaş savunmada maçın büyük bölümünde savunmada kaldı. Mütevazi bütçeli rakibi karşısında temkinli oynamak belki mantıklıydı ama kanatlar yine çalışmayınca Abraham yine yalnızları oynadı. Tam "ilk yarı böyle bitsin" derken Rashica'nın golü geldi; adeta ilaç gibi, hem moralleri yükseltti hem de oyunun ritmini değiştirdi. Beşiktaş tam kazandı derken; siyah-beyazlı takımın bir türlü çare bulamadığı saçma sapan yan top golü keyifleri kaçırdı. Gerçek olan bir şey var ki; Beşiktaş'ın sezon başından beri maçlarında kaotik anlar dikkat çekiyor. Taraftarlar bu sürecin bir an önce bitmesini umut ediyor."



"KERVAN YOLDA DİZİLECEK"



Fatih Doğan/Sabah: "Beşiktaş defansının yanlış adam paylaşımıyla yediği basit golü gören ya da verdiği açıkları izleyenler umutsuzluk çukuruna düşebilir. Taraftar, camia transfer sarmalıyla, teknik adam tartışmalarının arasına sıkıştı. Belki de bu kadar sorunun ortasında oyuna değil skora bakmalı. İkinci maçta Konferans Ligi'nin kapısını açacak bir galibiyet uzak değil. Kervan yolda dizilecek."