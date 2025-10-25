Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lazio - Juventus karşı karşıya geliyor. Juventus zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LAZİO - JUVENTUS MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Lazio - Juventus kozlarını paylaşıyor. Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 22.45’de başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

