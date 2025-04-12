Lazio - Roma derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A'da başkent derbisi

Lazio, kendi evinde ezeli rakibi Roma'yı konuk edecek. İki takım da Şampiyonlar Ligi hedefi ile karşı karşıya gelecek. Lazio maç öncesinde 55 puanla 6'ncı sırada bulunurken Roma ise rakibinin hemen arkasından 53 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Lazio - Roma derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



LAZİO - ROMA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



İtalya Serie A 32. haftada gerçekleşecek Lazio - Roma maçı 13 Nisan Pazar günü saat 21:45'te düzenlenecek. Karşılaşma Stadio Olimpico Stadyumu'nda olacak. Mücadele S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayımlanacak.



Son beş karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberliği olan Roma; 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Lazio sahasında oynayacak.



Lazio 31. hafta son maçını Atalanta ile gerçekleştirdi ve müsabaka 0-1 Lazio üstünlüğü ile noktalanmıştı. Roma'nın son mücadelesi Juventus ile 6 Nisan'da oynandı. Karşılaşma 1-1 berabere son buldu. 30. hafta karşılaşmaları kapsamında Lazio, Torino ile karşılaştı. Maç 1-1 bitti. Roma'nın 30. haftadaki maçı da Lecce takımıyla yapıldı ve mücadele Roma'nın 1-0 galibiyetiyle son buldu.

