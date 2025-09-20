Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Lazio ligin iddialı ekiplerinden Roma’yı konuk ediyor. Lazio ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Serie A’da sonucu merakla beklenen maçta Udinese ve Milan kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Roma zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Lazio - Roma mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LAZİO - ROMA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın kritik mücadelesinde Lazio - Roma karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 13.30’ta başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Roma
- Lazio
- İtalya Serie A