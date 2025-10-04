Lazio - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Lazio ev sahibi avantajını kullanarak Crystal Torino karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Torino ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



LAZİO - TORİNO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Lazio - Torino mücadelesi bugün (4 Ekim) saat 16.00da başlayacak.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

