Lazio yöneticisi, genç kadını taciz etti: "Ne kadar isteklisin?"

İtalya Serie A ekibi Lazio, 2004'ten beri Claudio Lotito tarafından yönetiliyor.

13 Kasım 2022 tarihinden beri İtalyan senatosunun üyesi olan Lotito, oğlu Enrico'yu kulübün kadın futbol takımın yöneticisi olarak atamıştı.

Temmuz 2022'den beri bu görevi üstlenen Enrico Lotito, sosyal medya üzerinden bir kadını taciz etti.



"NE KADAR İSTEKLİSİN?"



Lotito, Instagram üzerinden paylaşım yapan bir kadının fotoğrafının altına "Cinsel ilişkiye girmek için ne kadar isteklisin?" yorumunu yaptı.

Lazio yöneticisinin bu yorumu futbol dünyasının tepkisini çekti.



İLK VUKUATI DEĞİL



Bu yaşananlar Lotito'nun ilk vukuatı değil.

Lotito, geçtiğimiz ekim ayında AS Roma futbolcusu Stephan El Shaarawy'nin nişanlısı Ludovica Pagani ile birlikte olduğu bir yapay zeka fotoğrafı oluşturmuş ve bunu "İşte birlikte kahve içmek istediğim kadın." notuyla paylaşmıştı.

