Lazio'dan trafik kazası yapan Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Serie A'da Lazio forması giyen Ciro Immobile bu sabaha karşı ailesinin bulunduğu araçla birlikte kaza geçirdi. Yıldız oyuncunun kullandığı araba ile tramvay çarpıştı.



Immobile ailesinin üyeleri hemen hastaneye götürüldü ve kontrolden geçti. Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor." dedi.



Kulübü Lazio ise Immobile'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İtalyan golcünün sağ kaburgasında kırık ve omurgasında distorsiyon travması olduğunu tespit edildi.



Yıldız futbolcu bir süre sahalardan uzak kalacak.

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