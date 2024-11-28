LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes taraftarı önünde LDLC ASVEL ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, LDLC ASVEL'i de yenerek puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



LDLC ASVEL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.



Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

