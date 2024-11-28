LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Fransa'nın güçlü ekibi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Euroleague'de oynadığı 11 maçta 6 galibiyeti ve 5 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, Avrupa'da 848. maçına çıkacak. Peki, LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes taraftarı önünde LDLC ASVEL ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, LDLC ASVEL'i de yenerek puan durumunda yükselmek istiyor. Peki, LDLC ASVEL-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LDLC ASVEL-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
Lyon kentindeki LDLC Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, 9. sırada yer alıyor.
Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 8 yenilgiyle 16. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 848. RANDEVU
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 848. karşılaşmasını oynayacak.
Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 846 maçta 478 galibiyet elde etti, 369 yenilgi yaşadı.
Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 600. müsabakasını yapacak.
Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 599 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 321'ini kazandı, 278'inden mağlup ayrıldı.
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