Le Havre - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Fransa Ligue 1’de haftanın kritik maçında Le Havre ve Strasbourg kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ev sahibi Le Havre bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken 27 puanla düşme hattının bir basamak üzerinde bulunuyor. Peki Le Havre - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1’in önemli takımlarından Monaco, Le Havre takımına konuk oluyor. Monaco bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip, zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Le Havre ise oynadığı 30 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Le Havre - Monaco maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LE HAVRE- MONACO MAÇI NE ZAMAN?
Fransa’da heyecan Le Havre - Monaco karşılaşmasıyla devam ediyor. Oceane Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Le Havre geride kalan 30 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 27 puanla 17. sırada yer alıyor.
Monaco ise 54 puan toplarken 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
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