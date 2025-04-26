Le Havre - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’in önemli takımlarından Monaco, Le Havre takımına konuk oluyor. Monaco bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip, zorlu deplasmandan mutlak üç puanla dönmeyi hedefliyor. Le Havre ise oynadığı 30 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Le Havre - Monaco maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



LE HAVRE- MONACO MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da heyecan Le Havre - Monaco karşılaşmasıyla devam ediyor. Oceane Stadyumu'nda oynanacak mücadele 26 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Le Havre geride kalan 30 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan sıralamasında 27 puanla 17. sırada yer alıyor.



Monaco ise 54 puan toplarken 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.





