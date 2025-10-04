Le Havre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)
Ligue 1’de haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Le Havre, Rennes’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Le Havre - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Le Havre ev sahibi avantajını kullanarak Rennes karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rennes ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
LE HAVRE - RENNES MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Le Havre - Rennes mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 18.15’de başlayacak.
Le Havre'da, Stade Océane Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.