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Leandro Paredes kimdir? Galatasaray'ın gündeminde olan Leandro Paredes kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Leandro Paredes, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanmaya başladı. Arjantinli milli futbolcu Leandro Paredes'in kaç yaşında olduğu, kariyeri ve hangi mevkide oynadığı merak ediliyor. Peki, Leandro Paredes kimdir? Galatasaray'ın gündeminde olan Leandro Paredes kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Leandro Paredes kimdir? Galatasaray'ın gündeminde olan Leandro Paredes kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Leandro Daniel Paredes, 29 Haziran 1994 doğumlu, Juventus takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında Boca Juniors kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Chievo, Roma, Empoli, Zenit Saint Petersburg ve Paris Saint-Germain kulüplerinde oynadı.

2022 yılında Arjantin'le FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

PAREDES OPERASYONUNDA ICARDI HAMLESİ

, Mauro Icardi'nin vatandaşı Leandro Paredes'in transferinde önemli bir mesafe kat etti. Paredes'in bonservisini elinde bulunduran ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, Arjantinli orta saha için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Aslan’da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi. PSG’den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi’nin Paredes’in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

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