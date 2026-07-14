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Leandro Trossard İstanbul'da

14.07.2026 19:32

Son Güncelleme: 14.07.2026 19:34

Leandro Trossard İstanbul'da
Resmi Kurum

Leandro Trossard

NTV - Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın Arsenal'dan transfer ettiği Leandro Trossard, İstanbul'a iniş yaptı.

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Türkiye'ye geldi.

 

İstanbul'a inen Trossard taraftara ilk mesajını verdi.

İLK AÇIKLAMA

Trossard, "Güzel bir sezon geçirdik, daha güzellerini Beşiktaş'ta yaşamak ve taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum."  ifadelerini kullandı. 

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
 

2023 Ocak ayından beri Arsenal'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.

 

31 yaşındaki futbolcu daha önce Genk, Brighton ve Westerlo gibi takımlarda da forma giymişti.

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