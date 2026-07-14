Leandro Trossard İstanbul'da

İLK AÇIKLAMA



Trossard, "Güzel bir sezon geçirdik, daha güzellerini Beşiktaş 'ta yaşamak ve taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



2023 Ocak ayından beri Arsenal 'de oynayan Trossard, geçen sezon Kuzey Londra ekibinde çıktığı 50 maçta 8 gol 10 asist yapmıştı.

31 yaşındaki futbolcu daha önce Genk, Brighton ve Westerlo gibi takımlarda da forma giymişti.