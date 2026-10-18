Leao derbide oynayacak mı? Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leão, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir"."

NE OLMUŞTU?

Galatasaray 'ın 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçında 61. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Rafael Leao , 77. dakikada sakatlık yüzünden Deniz Gül ile değişmişti.

Kasığını tutarak kenara gelen Leao'nun sakatlığı için teknik direktör Okan Buruk da "zeminden kaynaklı" demişti.

İKİ KRİTİK MAÇ VAR

Galatasaray çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak. Ardından da ligde Fenerbahçe derbisi var.

Leao'nun bu kritik maçlarda oynayıp oynayamayacağı kontrollerden sonra belli olacak.