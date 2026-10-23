LeBron James, 41 yaşında tarihi bir ilke imza attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA ) Philadelphia 76ers, 29 sayı geriye düştüğü maçta Cleveland Cavaliers'ı 114-106 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Sezonun ilk iç saha maçında Cavaliers'ı ağırlayan 76ers, 29 sayı geriye düştüğü karşılaşmanın son çeyreğinde 15-0'lık seriyle kontolü ele aldı ve parkeden 2'de 2 yaparak ayrıldı.

Philadelphia'da taraftarı önünde ilk kez forma giyen 41 yaşındaki LeBron James , kariyerindeki en büyük geri dönüş galibiyetini 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamladı.

Ev sahibi ekipte Tyrese Maxey, 32 sayı ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Joel Embiid 24, Jaylen Brown 21 sayı üretti. Milli basketbolcu Adem Bona ise 14 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Cavaliers'ta 32 sayıyla oynayan Donovan Mitchell, bunların 22'sini ilk yarıda atarken, ayrıca 10 ribaunt aldı. Evan Mobley 18, James Harden ise 16 sayı kaydetti.