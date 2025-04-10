LeBron James, Barbie dünyasına katıldı

LeBron James efsanesi, Barbie dünyasına katıldı. Oyuncak sektörünün klasiği olan marka, basketbolun en büyük yıldızıyla anlaştı.



Barbie'nin erkek serisi Ken bebeklerin son üyesi olan LeBron, moda tasarımcılarının tercihiyle giydirildi.



40 yaşındaki basketbolcu, bebek versiyonuyla tanıştığı anları sosyal medyada paylaştı.



Piyasaya 14 Nisan'da çıkacak Barbie LeBron, 75 dolardan satışa sunulacak.



Oyuncak sektörünün ünlü evrenine giriş yapan ilk erkek sporcu olan James'in bu anlaşmadan yaklaşık 50 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

MAL VARLIĞI 1,5 MİLYAR DOLARI AŞTI



NBA tarihinin en skorer oyuncusu olarak parkede büyük bir miras yaratan LeBron, spor pazarlamasında da en değerli markalardan birine dönüştü.



Yatırımlarıyla sermayesini katlayan basketbol efsanesinin mal varlığı, 2024 yılında 1,5 milyar doları aştı.

