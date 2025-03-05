LeBron James, NBA tarihine geçti: 50 bin sayı

NBA'de normal sezon 9 müsabakayla devam etti. Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7, toplamda da 39. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı'nda 2. sıraya yükseldi.



Lakers'ın süperstarı LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı. LeBron, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti.



Lakers'ta ayrıca Luka Doncic 30 sayı, 15 asist ve 8 ribaund ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı. Bu sezonki 45. mağlubiyetini alan Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.