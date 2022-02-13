LeBron James NBA'in toplam sayı rekorunu kırdı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

37 yaşındaki James, 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi.



7 bin 631 sayıyla NBA Play-off'ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526'ya çıkardı.



Normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselten James, 44 bin 149 sayı atan Kerim Abdülcabbar'ı geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi.



Bu istatistikte James ve Abdülcabbar'ı, 41 bin 689 sayıyla Karl Malone, 39 bin 283 sayıyla Kobe Bryant ve 38 bin 279 sayıyla Michael Jordan izliyor.

NBA ALL-STAR TAKIMLARI BELLİ OLDU

