LeBron James parkeye döndü, Lakers rahat kazandı

NBA'de sezona 10 galibiyet ve 4 mağlubiyetle başlayan Los Angeles Lakers, 5 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunan Utah Jazz'ı konuk etti.

40 yaşındaki LeBron James'in bu sezonki ilk maçında kazanan Lakers oldu. Ev sahibi, rakibini 140-125 mağlup etti.

Luka Doncic 37 sayı ve 10 asistle oynayarak "double-double" yaptı ve maçın kahramanı oldu. LeBron James ise 30 dakika sahada kaldığı maçta 11 sayıyla oynadı.

Utah Jazz'da ise Keyonte George (33) ve Lauri Markkanen (31) ikilisinin kaydettiği 64 sayı mağlubiyeti önleyemedi.