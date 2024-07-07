LeBron James'in oğlu Bronny, Lakers formasıyla ilk maçına çıktı

Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçına çıktı.

Mücadeleyi dokuzda iki şut isabetle dört sayı atarak Lakers formasıyla çıktığı ilk Yaz Ligi karşılaşmasında Sacramento Kings'e 108-94 mağlup oldu.

GEÇEN AY DRAFTLANDI

Bronny geçen ayki NBA Draft'ında Lakers tarafından 55 numaradan seçilerek babası LeBron James aktif bir oyuncuyken draft edilen ilk oyuncu olmuştu.

İLK BABA-OĞUL OLACAK

19 yaşındaki oyuncu ve babası NBA'de aynı anda ve aynı takımda oynayan ilk baba-oğul çifti olacak.

LeBron James, Las Vegas'taki ABD Olimpiyat takımıyla birlikte olduğu için Yaz Ligi karşılaşmasının ilk maçında birlikte forma giyemediler.

BRONNY JAMES KİMDİR?

Bronny NBA kariyer sayı lideri LeBron'un en büyük oğlu.

Geçtiğimiz 24 Temmuz'da bir Üniversite salonunda antrenman sırasında kalp krizi geçiren ve daha sonra doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu tespit edilen genç James, kendisine 7,9 milyon dolar ödenecek dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Bronny, geçtiğimiz hafta Lakers tarafından resmi olarak tanıtıldığında, "Bu kesinlikle üzerimdeki baskıyı arttırdı. Bunu (sosyal) medyada, internette ve bir fırsatı hak etmediğime dair konuşulan şeylerde zaten gördüm. Ama hayatım boyunca bu tür şeylerle uğraştım. Farklı bir şey değil. Daha güçlü olduğu kesin ama üstesinden gelebilirim." diye konuştu.