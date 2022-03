LeBron James'in tarihi rekoru, Lakers'a galibiyet için yetmedi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Tarihi rekor kıran Lebron James takımını mağlubiyetten kurtaramadı. Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'a 29 sayılık fark attı.

NBA'de play-off'lara kalmayı garantileyen tek takım konumundaki Phoenix Suns, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 140-111 mağlup etti.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, lider Phoenix Suns, play-in'e kalma mücadelesi veren Lakers'ı 29 sayı farkla yenerek sezonun 54. galibiyetine ulaştı.



Bu sezon sadece 14 maç kaybeden Suns'ta Devin Booker 30 sayı ve 10 asist, Deandre Ayton 23 sayı ve 16 ribaunt, Mikal Bridges 18 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.



Sezonun 38. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James, 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olmasının yanı sıra önemli bir rekora imza attı.

37 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansıyla NBA'de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

NEW YORK DERBİSİNDE KAZANAN NETS

New York kenti takımlarının mücadelesinde, Brooklyn Nets, Kevin Durant'in üstün performansının yardımıyla konuk ettiği New York Knicks'i 110-107'lik skorla geçti.



Sezonunun 35. galibiyetine imza atarak play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Nets'te Durant, 53 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Andre Drummond 18 sayı ve 10 ribaunt, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribauntla oynadı.



Bu sezon 40. kez kaybeden Knicks'te Julius Randle 26, Evan Fournier 25 ve RJ Barrett 24 sayıyla mücadele etti.



SONUÇLAR



Brooklyn Nets-New York Knicks: 110-107



Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 102-106



Boston Celtics-Dallas Mavericks: 92-95



Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 114-116 (uzatmada)



Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 131-128



Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 118-125



New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 130-105



Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 140-111

MONACO - ANADOLU EFES: 102-80