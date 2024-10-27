LeBron James'ten triple-double! Lakers 3'te 3 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Sacramento Kings'i 131-127 yendi.



NBA'e 10 maçla devam edildi. Lakers, Kings'i ağırladığı mücadelede LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşarak 3'te 3 yaptı.



Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.



Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik triple-double ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik double-double performansları mağlubiyeti önleyemedi.



SPURS, ROCKETS'I MAĞLUP ETTİ



San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.



Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.



Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

