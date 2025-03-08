Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya’da ezeli rakipleri İnter, Napoli, Atalanta, Juventus gibi takımların gerisinde kalan Milan toparlanmaya çalışıyor. Ligde üç maçtır galip gelemeyen italyan kulübü, Lecce deplasmanında teselli arayacak. Ev sahibi ekip ise düşme hattından uzaklaşmak için mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki Lecce - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



LECCE - MİLAN MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’nın 28’nci haftasında Lecce, Milan’ı konuk ediyor. Bugün oynanacak karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.



Milan geride kalan 27 haftada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.



Lecce ise 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip haftaya 25 puanla 16. sırada giriyor.

