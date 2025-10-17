Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Lecce yıldız isimleriyle Sassuolo karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Sassuolo ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Lecce - Sassuolo mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Lecce - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



LECCE - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Lecce - Sassuolo kozlarını paylaşıyor Lecce'de, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



