Lecce - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A )
08.11.2025 16:00
NTV - Haber Merkezi
İtalya Serie A’da heyecan Lecce - Verona maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lecce - Verona karşı karşıya geliyor. Verona zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lecce - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LECCE - VERONA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Seria A’da haftanın dikkat çeken maçında Lecce - Verona kozlarını paylaşıyor.Lecce'de, Via del Mare Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.