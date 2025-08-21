NTV.COM.TR

Leeds, Noah Okafor transferini duyurdu: 21 milyon euro!

Premier Lig ekibi Leeds United, Noah Okafor transferini resmen açıkladı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Leeds United, İsviçreli sol kanat Noah Okafor'u etti.

Kulübün açıklamasında, 25 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Basel, Salzburg, Napoli ve son olarak Milan formaları giyen Okafor, İsviçre Milli Takımında 24 maçta 2 gol kaydetti.

İngiliz basınına göre Leeds United, bu transfer için toplam 21 milyon euro ödeyecek.

