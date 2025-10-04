Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Leeds United ev sahibi avantajını kullanarak Tottenham karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tottenham ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



LEEDS UNİTED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



İngiltere Premier Lig’de heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Leeds United - Tottenham mücadelesi bugün saat 14.30’da başlayacak.



Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

