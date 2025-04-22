Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükseldi

İngiltere Premier League'e yükselen iki takım belli oldu. Championship'in 44. haftasında Leeds United, Stoke City'i 6-0 mağlup ederken; Burnley ise en yakın takipçisi Sheffield United'ı 2-1 yendi.



İki takım da, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını da 8'e çıkardı ve 94 puanla Premier Lig'e yükselmeyi garantilediler.



Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl sonra dönüş yaptı.