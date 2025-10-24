NTV.COM.TR

Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig’de heyecan Leeds United - West Ham maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leeds United - West Ham karşı karşıya geliyor. West Ham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Leeds United - West Ham kozlarını paylaşıyor. Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (24 Ekim) saat 22:00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...