Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
İngiltere Premier Lig’de heyecan Leeds United - West Ham maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leeds United - West Ham karşı karşıya geliyor. West Ham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Leeds United - West Ham kozlarını paylaşıyor. Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (24 Ekim) saat 22:00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
