Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leeds United - West Ham karşı karşıya geliyor. West Ham zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leeds United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LEEDS UNİTED - WEST HAM MAÇI NE ZAMAN?



Premier Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Leeds United - West Ham kozlarını paylaşıyor. Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (24 Ekim) saat 22:00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

