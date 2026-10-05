Leeds'in eski çalıştırıcısı Jesse Marsch. "Manchester City ağır bir şekilde cezalandırılmalı."

Kanada Milli Takımı'nın Amerikalı Teknik Direktörü Jesse Marsch, 4 Ekim pazar günü The Guardian gazetesinde yayınlanan röportajında, "Manchester City 'nin ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Küme düşürülmeleri gerekiyor" dedi.

2022-23 sezonunda Premier Lig'de Leeds United 'ın başında bulunan Amerikalı çalıştırıcı, kulübünün Raphinha'yı Barcelona'ya ve Kalvin Phillips'i City'ye satarak ciddi miktarda gelir elde ettiği 2022 yaz transfer dönemine dikkat çekerken, "Leeds geliri transfere harcanan paradan yüksek olunca kar bildirdi. Buna karşılık, City'nin farklı finansal durumu ve transfer hareketliliğine rağmen nasıl kar açıkladığı sorgulanmalı" çağrısında bulundu.

HAALAND TRANSFERİ TUTARSIZ

Ayrıca City'nin o yaz Erling Haaland 'ı kadrosuna katmak için Borussia Dortmund 'a ödediğini bildirdiği 52 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservis bedeline şüpheyle yaklaştığını ifade eden Marsch, kulübün finansal operasyonlarında tutarsızlıklar olduğuna inandığını dile getirdi.

Leeds, Marsch'ın Şubat 2023'te görevden alınmasına rağmen 2022-23 sezonunun sonunda Premier Lig'den küme düşmüştü. Söz konusu sezon, City'ye karşı açılan finansal davada incelenen dokuz sezonluk dönemin dışında kalıyor.