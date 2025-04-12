Leganes - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Bu sezon Avrupa’nın en etkili hücum hattına sahip olan Barcelona ligde attığı 83 golle en golcü takım konumunda. Leganes ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Ev sahibi ekip, taraftar avantajını kullanarak sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte, Leganes - Barcelona mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



LEGANES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’nın 31. haftasında Barcelona, Leganes deplasmanında sahaya çıkıyor.



Leganes - Barcelona mücadelesi 12 Nisan Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Barcelona, Leganes’e konuk olduğu son dört karşılaşmada bir mağlubiyet ve üç galibiyet aldı. Hansi Flick’in öğrencileri bu sezon ligde oynadığı son 11 karşılaşmada mağlup olmadı.

