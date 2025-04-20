Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Premier Lig)
Premier Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Liverpool, Leicester City deplasmanına konuk oluyor. Konuk ekip bu sezon ligde çıktığı 32 karşılaşamda 23 galibiyet alırken en yakın rakibi Arsenal’in 13 puan önünde zirvede yer alıyor. Liverpool, Leicester City karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Leicester City bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yarattı. İngiliz ekibi ligde oynadığı son beş karşılaşmada galibiyet çıkaramazken ev sahibi avantajını kullanarak zorlu mücadeleden puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Leicester City - Liverpool mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Peki Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Premier Lig’in 33. haftasında lider Liverpool, Leicester City deplasmanında üç puan arıyor.
Leicester City - Liverpool mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 18.30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Liverpool bu sezon ligde 76 puan toplarken Leicester City ise 18 puanda kaldı.
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