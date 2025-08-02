Leipzig - Atalanta hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alman ekibi hazırlık maçında Atalanta ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



LEİPZİG - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Leipzig ve Atalanta kozlarını paylaşacak. Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bugün (2 Ağustos) saat 16.00’’da başlayacak. Leipzig - Atalanta maçı Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.



