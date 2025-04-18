Leipzig - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya’da ilk 4 hedefini sürdürmek isteyen Leipzig, Holstein Kiel’i konuk ediyor. Leipzig bu sezon ligde topladığı 48 puanla dördüncü sıradaki yerini koruyor. Alman ekibi bu sezon ligde çıktığı 29 karşılaşmada 47 gol atarken etkili hücum hattıyla dikkat çekti. Holstein kiel ise ligde 40 gol atarken kalesinde gördüğü 70 gole engel olamadı. Peki Leipzig - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



LEİPZİG - HOLSTEİN KİEL MAÇI NE ZAMAN?



Leipzig'de, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak Leipzig - Holstein Kiel mücadelesi 19 Nisan Cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak. Kritik karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Leipzig geride kalan 29 haftada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Alman ekibi topladığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor.



Holstein Kiel ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyetle 18 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

