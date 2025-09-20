Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Almanya Bundesliga)
Almanya Bundesliga’da 4’üncü hafta heyecanı yaşanıyor. Leipzig ligin iddialı ekiplerinden Köln’ü konuk ediyor. Leipzig ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Leipzig - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Bundesliga’da sonucu merakla beklenen maçta Leipzig ve Köln kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Köln zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Leipzig - Köln mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
LEİPZİG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın kritik mücadelesinde Leipzig - Köln karşı karşıya geliyor. Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 19.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
