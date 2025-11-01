Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Leipzig - Stuttgart maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leipzig - Stuttgart karşı karşıya geliyor. Stuttgart zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
LEİPZİG - STUTTGART MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Leipzig - Stuttgart kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Millerntor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
