Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Leipzig - Stuttgart karşı karşıya geliyor. Stuttgart zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



LEİPZİG - STUTTGART MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Leipzig - Stuttgart kozlarını paylaşıyor. Hamburg'da, Millerntor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



