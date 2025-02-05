Lemina'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Mario Lemina'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Gabonlu yıldız Instagram hikayesinde kum saati emojisi paylaştı.
Galatasaray devre arasında eski oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların transferde sona yaklaştığı Gabonlu yıldız sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
Wolverhampton forması giyen Lemina paylaştığı Instagram hikayesinde kum saati emojisi koyarak zamanın yaklaştığının mesajını verdi.
Galatasaray'ın Lemina ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
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