Lens - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Fransa Ligue )

Avrupa'nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Fransa Ligue 1'de sonucu merakla beklenen maçta Lens ve Lille kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Lille zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Lens - Lille mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



LENS - LİLLE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın kritik mücadelesinde Lens - Lille karşı karşıya geliyor. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 22.05’de başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

