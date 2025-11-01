NTV.COM.TR

Lens - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’de   heyecan Lens - Lorient  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Lens - Lorient karşı karşıya geliyor. Lorient zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Lens - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

LENS - LORİENT MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Lens - Lorient kozlarını paylaşıyor. Lens'da, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 19.15’de başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

